アメリカのトランプ大統領は、自身のSNSでインドとの関税交渉をめぐり、インドが関税をゼロにすると提案してきたと主張、その上で「遅すぎる」と批判しました。トランプ政権は8月下旬、ロシア産原油を購入していることへの制裁として、インドに対して関税を50％に引き上げ、これにより両国の関係は悪化しています。この問題に関してトランプ大統領は9月1日、自身のSNSに「インドは石油や軍事製品のほとんどをロシアから購入してい