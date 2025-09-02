9月13日に始まる藤崎八旛宮の例大祭を前に、神幸行列で使われる甲冑などの「虫干し」が行われました。 【写真を見る】藤崎八旛宮の例大祭に向けて甲冑の「虫干し」2025年の神幸行列は9月21日(日)熊本 境内に並べられた鎧や兜は、祭りのハイライト神幸行列で街を練り歩く「随兵（ずいびょう）」が身に着けるものです。 虫干しは、甲冑の状態を確認しカビや虫の害を防ぐために行います。熊本県内から集まった神職たちが、木箱