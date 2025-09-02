日本テレビは２日、ＡＸ―ＯＮとイザナギゲームズと制作する長編実写ゲーム「ＡＫＩＢＡＬＯＳＴ」を２０２６年に発売することを発表した。主演は北山宏光が務める。同作は業界を超えたチームで制作する本格実写マルチアングルサスペンスゲームでクリアまでのプレイ時間約２０時間、撮影したスチル画像約１０万枚、撮影動画の総時間２０時間を超える長編大作となる。北山演じる主人公・新城と６人の女性キャラクターを切り