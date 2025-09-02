8月の記録的な大雨で多くのバスが浸水被害にあった熊本県内の路線バス事業者が県に支援を求めました。 【写真を見る】『公共交通2倍』目指す中で“大雨被害は約2億円”路線バス事業者5社が県に支援要望 要望書を提出し、支援を求めたのは九州産交バスなど県内の路線バス事業者5社です。 産交バスでは八代営業所にあるバス30台が水に浸かり、7台が全損。23台に修理が必要で、現時点で判明しているだけでも約2億円の被害がある