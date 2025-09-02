社会人野球の焼津マリーンズは１日、焼津市内で行われた壮行会に参加。チームは、１３日から愛媛で開幕する全日本クラブ野球選手権に２年連続で出場する。初戦は開催地枠として初出場するイワキテック（愛媛）と対戦する。約１７０人の後援会員らが壮行会に集まり、戸崎秀伸監督は「昨年の悔しい負けは、全国で返すしかない。まずは目の前の１勝ですが、目指すはテッペン（頂点）です」と力強く語った。チームは昨年、２０１