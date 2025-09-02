ドウェイン・ジョンソンが伝説的レスラーのマーク・ケアーを演じるA24の伝記映画『The Smashing Machine（原題）』が絶賛デビューだ。プレミア上映の場となったヴェネツィア国際映画祭では、上映後に15分12秒にも及ぶスタンディングオベーションが起こった。 現地の映像では、スタンディングオベーションの最中にジョンソンが涙を拭う一幕が見られる。 Dwayne Johnson gets emotional durin