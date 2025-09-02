女優山本未來（50）が2日までに自身のインスタグラムを更新。世界的大スターとのツーショット写真を公開し、交流を明かした。山本は、香港、ハリウッドのスター俳優ジャッキー・チェン（71）の肩に両手をかけて笑顔を見せるツーショット写真を公開。「大大先輩俳優ジャッキー・チェン。初めて出会ったのは22歳。映画『WHO AM I？』のオーディションです」と振り返り「この撮影で単身、南アとオランダに渡った4ヶ月間。アクションを