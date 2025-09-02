米HBO製作のドラマ版「ハリー・ポッター」に、映画シリーズでフィリウス・フリットウィック先生を演じたワーウィック・デイヴィスが同役で復帰することがわかった。あわせて、新キャスト7名も発表されている。 今回の発表は、新学期が始まる9月1日の「ホグワーツに戻る日」に合わせて行われた。日本公式は、デイヴィスの復帰を「喜んでお知らせします」と投稿。デイヴィスは映画『ハリー・ポ