日本陸連は２日、東京世界陸上（９月１３〜２１日、東京・国立競技場）の日本代表選手８０人を発表。女子８００メートルは日本記録保持者の久保凛（東大阪大敬愛高）、同男子は落合晃（駒大）がシニアの世界大会初の代表入りを果たした。男子１００メートルは桐生祥秀（日本生命）、サニブラウン・ハキーム（東レ）、守祐陽（大東大）。同４００メートルリレーには個人の１００メートル代表に加え、大上直起（青森県庁）、井