2025年12月5日（金）～12月7日（日）に開催されるポップカルチャーの祭典、「東京コミックコンベンション2025（東京コミコン2025）」の第3弾ゲストとして、公開40周年を迎えた映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』ドク役クリストファー・ロイド、ロレイン・マクフライ役リー・トンプソン、ビフ・タネン役トーマス・F・ウィルソン、ジェニファー役クローディア・ウェルズ