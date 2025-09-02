北九州市は、業務の効率化を図るため、AIを活用した実証プロジェクトを3日から始めると発表しました。 ■武内市長「進化の著しいAIを取り入れることで、職員が『寄り添う支援』に注力できる環境をつくっていきたい。」「AI実証プロジェクト」は、3日から小倉北区役所で始まります。AIを活用し業務を効率化することで、窓口の相談など市民への対応をこれまで以上に充実させることが狙いです。マイナンバーカードにつ