累計発行部数2300万部突破の『アオアシ』原作者・小林有吾の最新作『フェルマーの料理』の第9話あらすじ＆場面カットが到着！天才数学少年と料理界のカリスマが食と数学で織りなす人間ドラマがついに始まる。天才数学少年と料理界のカリスマが食と数学で織りなす人間ドラマ『フェルマーの料理』がアニメ化！2025年7月5日（土）よりテレビ朝日系全国24局ネット ”IMAnimation” 枠にて、毎週土曜日23時30分から、BS朝日では7月6日