著者・おおえもん(@ooe.mon)さんとその家族が、移住をするために、2年間住んだ東京の一軒家を、買値プラス330万円で売却するまでを描いたお話です。査定では買値マイナス150万円だった家は、買値プラス440万円の価格で売りに出され、ついに購入申込者が現れました。その後値下げ交渉の攻防が繰り広げられますが、値下げのラインが見えたおおえもんさんは、「値下げをするなら30万円まで」と宣言します。『新築を2年で売って移住し