防災立国推進閣僚会議で発言する石破首相（手前右）＝2日午前、首相官邸政府は2日、防災立国推進閣僚会議を首相官邸で開き、2026年度発足を目指す防災庁の組織体制の方向性を確認した。避難生活の環境改善や専門人材の育成に取り組む「地域防災力強化」、被災者支援に当たる「事態対処」など4部局をつくり関連施策を重点化する。平時から減災策を検討しておく事前防災を推進する「企画立案」、組織全体の「総合調整（官房）」