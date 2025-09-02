私はミズキ。タクミからの、「来年からお金を振り込まない」というLINEに呆然としてしまいました。生活費を入れないということは、住宅ローンや光熱費もすべて1人でどうにかすることになります。不安に駆られた私はタクミに急いで電話しましたが、邪険に扱われてしまいました。さらにLINEはブロックされ、電話もできない状態に。怒りと悲しみで心が張り裂けそうです。両親を早くに亡くし、頼る人もいない私。文字通り絶望に打ちひ