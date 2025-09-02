俳優の白鳥玉季（１５）が１０月スタートの日本テレビ系ドラマ「ぼくたちん家」（１０月１２日スタート。日曜、後１０・３０）にヒロイン役として出演することが２日、分かった。白鳥はＧＰ帯で初ヒロインとなる。今作は主演する及川光博（５５）が演じる、不器用だが情に厚く、恋のために家を買おうとする５０歳のゲイ・波多野玄一が、ある日偶然、「恋なんていらない」という人生も恋も冷め切ったクールなゲイの中学教師・作