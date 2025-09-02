「パドレス３−４オリオールズ」（１日、サンディエゴ）パドレスのシルト監督は試合後、七回に足を痛めて負傷降板したジェーソン・アダム投手について大腿四頭筋腱の断裂だったと明らかにした。アダムは３−３の七回１死一塁、オリオールズ・ヘンダーソンのピッチャー返しの打球に反応した際に痛め、そのまま背中をつくように転倒。コーチやトレーナーらが駆けつけたが、しばらく立ち上がれず、その後、マウンド横に駆けつけ