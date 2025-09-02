「２４時間テレビ」のチャリティーマラソンで１０５キロを完走したＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの横山裕のマラソンの裏側に密着した「完全密着横山裕２４時間マラソンの裏側」が１日、日本テレビ系で放送された。その中で、横山の「不安要素」が明らかになった。見事１０５キロを完走した横山だったが、例年以上の猛暑に加え、足も痛めるなど満身創痍。なによりも大事なのは水分補給と食事だったが、横山は普段は１日わずか１食。