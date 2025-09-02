仕事をしている兼業主婦でも、仕事をしていない専業主婦でも、子育てにはそれぞれ苦労が尽きないもの。そんな2人の主婦が抱える悩みに焦点を当てたのが、漫画家のオニハハさんの作品『専業主婦と兼業主婦のお茶会』です。同作がX（旧Twitter）で投稿されると、多くの反響の声が集まりました。【漫画】『専業主婦と兼業主婦のお茶会』（全編を読む）物語は、兼業主婦の睦美と専業主婦のさくらが、互いの子供を連れて久々にカフェで