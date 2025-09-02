3児の母である、おむろんさん（@omuron_0916）がXに投稿した一枚の写真が、6.8万件以上の「いいね」を集めるなど、大きな反響を呼んでいます。そこに写っているのは、キウイ柄のTシャツを着て、キウイの形をしたプールバッグを提げたお子さんの後ろ姿。あまりにも完璧な「キウイコーデ」ですが、投稿には「今日からプール始まるからプールバッグ持たせたらキウイコーデになってしまった。登園途中に気づいてパシャリ」との言葉が。