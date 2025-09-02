2025年6月に開業した大阪･淀屋橋にある｢淀屋橋ステーションワン｣の30階にイベントスペースと2つのレストランが新たにオープンします。イベントスペース｢une osaka(ユヌ大阪)｣は2025年9月1日(月)、ハイカジュアルダイニング｢COVE DINING(コーヴダイニング)｣は2025年9月11日(木)、ラグジュアリーレストラン｢SOA(ソア)｣は2025年9月20日(土)にオープンします。一足早く内覧会に参加してきま