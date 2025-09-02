3日から配信が始まるプライムビデオ「セフレと恋人の境界線」の配信直前イベントが2日、都内で行われた。あいまいな関係に揺れ動く心がリアルに描かれた3本の短編映画を見ながら、スタジオMCのYOU（61）令和ロマンの〓比良くるま（30）ラランドのサーヤ（29）千葉雄大（36）が赤裸々なトークを繰り広げる。この日は、短編映画の主演女優の中田青渚（25）中村ゆり（43）山下美月（26）も参加した。冒頭に〓比良が「今日はしっかり務