兵庫県香美町では秋の味覚「二十世紀梨」の収穫が最盛期を迎えています。丸々と実った二十世紀梨。兵庫県香美町は９０年以上前に梨の栽培が始まり、今では約４０軒の農家が育てていて、県内一の二十世紀梨の産地です。今年は猛暑や雨が少なかった影響で実はやや小ぶりですが、糖度が高く、甘味と酸味のバランスが良いということです。（福々果樹園福井功一さん）「味は保証しているので、ぜひ楽しんで、みんなと分け合って