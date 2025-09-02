９月１日夜、兵庫県宝塚市で乗用車と原付バイクが衝突する事故があり、原付バイクに乗っていた男性が死亡しました。９月１日午後１０時４０分ごろ、兵庫県宝塚市中洲１丁目で通行人から「車とバイクの接触事故」と消防に通報がありました。警察などによりますと、現場は信号のない交差点で北向きに直進していた乗用車と東向きに進入してきた原付バイクが出会いがしらに衝突したということです。この事故で原付バイクを運転し