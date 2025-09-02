■これまでのあらすじ社会人になったありさは、売れない芸人の彼氏の生活費を全部出して一緒に暮らしていた。そんな彼に不満を持ちながらも、母親を置いて家を出た自分を受け止めてくれた彼を突き放すことはできず、彼を見捨てないと誓うのだった。そんなある日、仕事につながるかもしれないという飲み会に行った彼。お金を渡したものの期待せず帰りを待っていたありさだったが、彼の劇場出演が決定したと聞きありさはうれしくて涙