自民党の〓総裁選前倒し〓をめぐり政府内からも実施への賛成表明が相次いでいることを受けて、森山幹事長はきょう「総理を支える政務三役も責務をしっかり果たしていただけると信じている」と述べました。〓総裁選の前倒し〓をめぐっては、小林・環境副大臣や斎藤・財務副大臣など複数の副大臣・政務官が実施に賛成する考えをあきらかにしています。こうした動きについて、森山幹事長はきょう午前の記者会見で次のように述べ、けん