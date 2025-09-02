今年6月、集団でバイクを運転し、危険な走行を繰り返したとして、17歳の少年ら4人が警視庁に摘発されました。今年6月22日の未明、東京・立川市の路上で赤信号を無視し、交差点に進入するバイク3台。その後もパトカーを挑発するように蛇行運転をします。警視庁は、およそ3キロにわたり危険な走行を繰り返したなどとして、17歳の無職の少年ら3人を逮捕し、15歳の高校1年生を書類送検しました。警視庁によりますと、4人は地元の知人同