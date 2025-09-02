北海道釧路市で講演する日銀の氷見野良三副総裁＝2日午前日銀の氷見野良三副総裁は2日、北海道釧路市で講演し、実質金利が極めて低い水準にあるとして、経済情勢の改善に応じ「引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことが適切だ」と述べた。2024年3月のマイナス金利政策の解除以降、段階的に利上げしてきたにもかかわらず、インフレ率が上振れし物価が上昇したとも指摘した。現在のインフレ率はコメ価