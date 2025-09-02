自民党内で総裁選の前倒しを求める声が上がっていることに対し、阿部俊子文部科学大臣は2日の記者会見で、「石破内閣の一員として行政を停滞させることなく課題に対して一つ一つ着実に取り組んでいく」と述べ、総裁選の前倒し実施に慎重な姿勢を示しました。会見で記者から、前倒しに賛同する場合には政務三役は役職を辞任すべきとの指摘があることへの見解を求められた阿部大臣は、「副大臣・政務官それぞれの考えを直接把握して