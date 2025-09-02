きょう（2日）未明、宇部市の沖合で漁船から乗組員1人が海中転落したと118番通報がありました。捜索の結果、けさ付近の海域で62歳の乗組員の遺体を発見しました。宇部海上保安署によりますときょう午前0時43分ごろ漁船「拓海丸」の船長から乗組員1人が海中転落したと118番通報がありました。巡視艇などが捜索にあたった結果、きょう午前7時半頃、付近の海域から乗組員で宇部市の62歳の男性の遺体を収容しました。拓海丸は、2人が乗