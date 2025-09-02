今年7月、新潟県魚沼市内でタイヤホイールを盗んだ疑いで派遣社員の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、長岡市に住む派遣社員の男(31)です。男は今年7月31日午後8時半前、魚沼市内の自動車工場でタイヤホイール2本（時価合計約2000円相当）を盗んだ疑いがもたれています。事件は被害に遭った自動車工場の経営者からの届出で発覚。警察によりますと、盗まれたタイヤホイールは自動車工場の屋外に置