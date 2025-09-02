性風俗店の従業員をスカウトする男に見返りとして金を渡した疑いで、風俗店の経営者と従業員の男2人が逮捕されました。 逮捕されたのは、熊本市中央区中央街にある風俗店を経営する鈴木俊介容疑者(51)と従業員の橋本康広容疑者(52)です。警察によりますと、2人は今年7月、店で働く女性の紹介料、いわゆる「スカウトバック」としてスカウトの男に現金を渡した疑いがもたれています。警察は、2人の認否ついて明らかにしていません