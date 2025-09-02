新潟県内は気温が上がり、すでに猛暑日となっている地点もあります。熱中症への警戒が必要です。高気圧に覆われ、各地で晴れて気温が上がっている県内。危険な暑さが続く中、新潟市中央区では日傘を差すなど対策をしながら歩く人の姿が見られました。【街の人は】「すごく暑い。9月とは思えない」「早く涼しくなってほしい」午前11時現在の最高気温は、上越市大潟で35.8℃など、すでに35℃を超える猛暑日となっている地点がありま