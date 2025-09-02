愛知県名古屋市出身の女優・松原智恵子（80）が1日放送のBS12「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん」（月曜後9・00）にゲスト出演。芸能界入りした経緯について語った。昭和36年に、高校1年生の16歳で芸能界入りした松原。そのきっかけについて「日活と中部支社が主催して、ミス16歳ってあった。それで東京見学がご褒美だったんです」と回想。姉2人と兄を持つ松原は、「姉たちがミスを獲ってまして」と打ち明け、長女は「ミス海の女王」