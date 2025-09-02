米ロサンゼルス在住の女優の桃井かおり（74）が2日、自身のインスタグラムを更新。手作りシュウマイを公開した。「生姜焼きで余った豚肉チョップして旦那様がお出掛けの間にシュウマイ作りました」と報告。せいろに入ったシュウマイたちの写真をアップし、「だって今、玉ねぎとキャベツしかないンす」と茶目っ気たっぷりにつづった。「買い物予定は3日後なんでちょっとがんばりま〜」と記した。この投稿で、ファンからは「