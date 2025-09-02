国内最大級のポップ・カルチャーの祭典として毎回心躍る体験をお届けしている「東京コミコン」が、2025年も千葉・幕張メッセで開催。来日セレブとして、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』公開40周年という節目にドク、ロレイン、ビフ、ジェニファーが「東京コミコン2025」に集結します！ 「東京コミックコンベンション（東京コミコン）2025」来日セレブ「クリストファー・ロイド氏／リー・トンプソン氏／トーマス・F・ウィ