宝石の王と称されるハリー・ウィンストン（HARRY WINSTON）が、2025年8月29日に銀座1丁目に新たな旗艦サロンをオープンしました。3フロア・延床面積869?という国内最大規模の空間は、ブランドの永続的なレガシーを現代的に息づかせながら、街と文化を繋ぐ“都市のサロン”として生まれ変わっています。Courtesy of HARRY WINSTON広さとコンテンポラリーな空間美の両立銀座1丁目7‑10に位置する新サロンは、国内最大級の規模を