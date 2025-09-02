リサイクルショップで3人組が現金などを奪い逃走中です。きのう午後6時半すぎ、札幌市手稲区のブランド品を扱うリサイクルショップに3人組が押し入り、現金など奪って車で逃げました。店内にいた男性従業員（51）が顔を殴られけがをしましたが、命に別状はありません。警察は強盗傷害事件として3人組の行方を追うとともに、午前10時から実況見分を行い調べています。