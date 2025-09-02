【新興国通貨】ドル高元高＝中国人民元 ドル人民元はドル高元安も、対円では元高円安が進む展開。朝の中国人民銀行による対ドル基準値は、２日付付けて前日よりもドル高の設定となり、市場のドル買い元売りを誘った。ドル人民元は朝の７．１３台後半から７．１４２８を付け、その後もドル高圏推移。もっとも対円では氷見野日銀副総裁発言を受けての円売りが優勢と名r、２０円６２銭台から２０円６８銭を付けている。 USD