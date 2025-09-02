米どころ安曇野市では2日から新米の検査が始まりました。安曇野市にあるJAあづみの農業倉庫では地元の農家2軒から持ち込まれたおよそ10トンのコシヒカリの検査が行われました。検査員が玄米を抜き出しコメにひびが入る「胴割れ」がないかや色などを確認しました。今年は異常な高温により生育状況が心配されましたが水分量もよく、最高級を示す1等米の印がつけられました。JAあづみ営農経済事業部 手塚富康係長「今年も非常に気象条