東京午前のドル円は１４７．７２円付近まで円安・ドル高推移。氷見野日銀副総裁が「リスクや不確実性なくなることはない」、「分かるようになったことも増えてきたが、分からないことも増え続けている」と慎重に発言したことを受けて、日銀は利上げ急がないとの見方から強まった。ただ、同副総裁は「メインシナリオ実現していけば引き続き利上げ」との認識も示している。 クロス円も堅調。ユーロ円は１７２．