２日前引けの日経平均株価は前営業日比１０４円０９銭高の４万２２９２円８８銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は８億６８０８万株、売買代金概算は１兆８０２１億円。値上がり銘柄数は１２０９、対して値下がり銘柄数は３５２、変わらずは５７銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は強弱観対立のなかも、やや押し目買い優勢の地合いとなった。前日の米国株市場がレーバーデーで休場だったこと