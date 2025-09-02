任期満了に伴う長泉町の町長選挙が２日告示され、これまでに現職の1人が立候補を届け出ています。立候補したのは現職で3期目を目指す池田 修さん(68)です。池田さんは町の総務部長や副町長などを務めたあと、2017年の町長選で初当選し現在2期目です。池田さんは老朽化した小中学校の建て替えや、公共交通の整備など、長期的な事業が始まったばかりなどと訴え3期目を目指しています。今のところ、池田さんのほかに立候補の動きはな