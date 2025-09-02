県内には2日、熱中症警戒アラートが発表されています。一方、2日夜から3日にかけては大雨となる所がある見込みで気象台は注意・警戒を呼びかけています。2日の県内は各地で気温が上がっています。日中の最高気温は長岡市や上越市高田で37度、新潟市中央区などで36度と猛暑日となるところもある予想です。気象庁などは熱中症警戒アラートを発表し、対策を呼びかけています。一方、2日夜から3日朝にかけて雷を伴った激し