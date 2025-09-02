東京・世田谷区で交際相手の女性を殺害したとして逮捕された男が、身柄を確保された際に女性について「知っている人だけど今日は会っていない」と捜査員に説明していたことがわかりました。警視庁によりますと、韓国籍のパク・ヨンジュン容疑者は1日、東京・世田谷区の路上で、交際相手のバン・ジ・ウォンさんの首を刃物で切りつけるなどして殺害した疑いが持たれています。パク容疑者は現場から逃走し、1日に羽田空港から韓国に出