2025年春、証券口座の乗っ取り被害が相次いで発生し、社会問題となったのは記憶に新しいところ。背景には、セキュリティの専門家が「IDとパスワード、2段階認証による対策をしていても、ありとあらゆる認証情報が盗まれる」と警戒する「インフォスティーラー」と呼ばれるマルウエアの存在があります。インフォスティーラーについて、専門家が手口を解説するとともに、対策を教えてくれました。盗まれたアカウント情報が裏マーケッ