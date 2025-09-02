12月5日から12月7日までの3日間、幕張メッセにて開催される「東京コミックコンベンション2025」（以下、「東京コミコン2025」）の来日セレブ第3弾が発表され、クリストファー・ロイド、リー・トンプソン、トーマス・F・ウィルソン、クローディア・ウェルズの来日が決定した。 参考：『LOTR』のイライジャ・ウッド＆ショーン・アスティン、「東京コミコン2025」で来日決定 2016年の第1回開催以