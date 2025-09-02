海外で日本酒を造る人材を育成しようと新潟大学や県酒造組合などが行うプログラムがこの夏、初めて開催されました。8月下旬、佐渡市の酒蔵を訪れたのはアメリカやフランスなどで日本酒(SAKE)を造っていたり、起業を目指したりする人たちです。新潟大学の日本酒学センターや県酒造組合などが行う人材育成プログラムの一環で蔵に寝泊まりしながら酒造りの基礎を学びました。海外では日本酒、SAKEを造る人が増えている一方で、