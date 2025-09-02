【モデルプレス＝2025/09/02】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第112話が、2日に放送された。Mrs. GREEN APPLE・大森元貴演じる作曲家・いせたくやのシーンに反響が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「あんぱん」大森元貴、北村匠海に詰め寄る◆今田美桜ヒロイン朝ドラ「あんぱん」朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した