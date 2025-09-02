三谷幸喜が脚本を手がけ、主演に菅田将暉、共演に二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波を迎えた連続ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』が、10月1日よりフジテレビ系水10枠で放送されることが決定した。 参考：三谷幸喜にしかできない終わらせ方『鎌倉殿の13人』が残したとてつもなく重い課題 本作は、1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストー